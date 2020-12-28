В прошлые новогодние праздники технические специалисты компании зафиксировали несколько скачков активности абонентов в макрорегионе «Урал». 31 декабря с 10 вечера до полуночи клиенты Tele2 весьма активно потребляли дата-трафик, а на первый час после боя курантов традиционно пришелся пик звонков. Несмотря на большую популярность соцсетей и мессенджеров, клиенты совершают в новогоднюю ночь заметно больше звонков, чем в обычные дни.С 9 до 11 вечера 31 декабря клиенты компании на Урале расходовали голосовой трафик наименее активно, и этот период специалисты рекомендуют для размеренных и неспешных поздравлений и разговоров с близкими. По вечерам 1 и 2 января нагрузка по дата-трафику была даже больше, чем в канун Нового года. А больше всего SMS-сообщений клиенты оператора послали в первые 15 минут 1 января.Компания начала свою подготовку к пиковым нагрузкам заранее. Специалисты Tele2 тестируют оборудование и увеличивают пропускную способность сети. Абоненты оператора могут быть уверены в том, что все новогодние поздравления дойдут до адресатов вовремя.Материал предоставлен компанией Tele2