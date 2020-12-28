В Чердынском районе местные жители встретили волка, когда пошли в лес, чтобы срубить елочку к Новому году. Неожиданная встреча с лесным зверем произошла недалеко от деревни Анисимово.- Мы с мужем выписали себе в лесничестве елку, чтобы поставить дома, - рассказывает Людмила Шишигина. - Поехали в лес, нашли себе красавицу, срубили и уже поехали обратно домой. Вдруг из леса выходит волк, перелазит через бровку и на дорогу. Мы остановились, волк прихрамывал на заднюю лапу, оскалился на нас и побежал, прихрамывая вдоль по дороге, в сторону города, а встретились мы с ним, не доезжая деревни Анисимово.