В Перми пожилая женщина перестала выходить на связь с родственниками. Последний раз внучка разговаривала с ней неделю назад, а теперь бабушка не отвечает на звонки и не открывает дверь. В квартиру на улицу Менжинского, 15 вызвали спасателей. Они открыли дверь слесарным инструментом. Женщину обнаружили мертвой.Кстати, на днях в Перми в одной из квартир на улице Дружбы нашли мертвой 66-летнюю женщину. Она жила одна, родственники из другого города целый месяц не могли с ней связаться, телефон не отвечал.Звонили в больницы, но женщины в них не было. Тогда они приехали к ней домой. На звонки в дверь никто не реагировал.Родственники позвонили в полицию, приехали на место и спасатели, которые открыли дверь. К несчастью, женщина была в квартире мертва.ЧИТАТЬ ТАКЖЕПерми в квартире обнаружили мертвой женщинуОна пролежала там месяц (подробнее...)