В Перми 27 декабря произошло две аварии с участием пассажирских автобусов и легковых автомобилей. В 9 утра на пересечении улиц Лифанова и 1905 года произошло столкновение автобуса маршрута №77 и легкового автомобиля. В этой аварии обошлось без пострадавших.Другое ДТП произошло около 13.30 в районе остановки «Героя Лядова» на улице Якутская. Столкнулись автобус маршрута № 206 - Пермь - Краснокамск и легкового автомобиля.Кстати, в Перми сегодня около 7 часов утра на улице Соликамской, в районе дома № 210 произошло еще одно ДТП. Лоб в лоб столкнулись частный автобус и джип. По информации очевидцев, после удара автобус съехал в кювет. Пассажиров в нем не было. Водитель джипа серьезно пострадал. На место приехала «скорая», мужчину госпитализировали.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:На улице Соликамской в Перми произошло лобовое столкновение автобуса и джипаВ аварии есть пострадавший (подробнее...)