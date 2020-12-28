В Свердловском районе Перми произошла авария на водопроводе. В первом часу ночи 28 декабря было отключено водоснабжение в Свердловском районе в городе Пермь, а также в поселке Ферма, селе Фролы и поселке Горный Пермского района.Без воды остались жители домов по улице Героев Хасана 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 115А, 117, 123, 145А, 147, 149/1, 149/3, 149Б, 151А, 153, 157, 159, 159/1.Компания «Новогор Прикамье» занимается устранением аварии. Жителям будет организован подвоз воды в автоцистернах.Дополнительную информацию можно уточнить по тел. 2100-680.