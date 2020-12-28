Последствия снегопадов, которые настигли Пермский край в минувшие выходные продолжают ощущаться на дорогах краевой столицы. Во дворах ситуация более плачевная, чем на центральных улицах города. Снега выпало много и не везде с ним оперативно борются коммунальные службы и управляющие организации.Сервис Яндекс в 9 утра показывает восьмибальные пробки. Красные зоны на карте отмечены во всех районах Перми. Очень трудно ехать по улице Куйбышева в сторону центра от Хлебозаводской до Белинского.Пробка на Чкалова до Стахановской. По данным Яндекса на улице Соликамской произошло ДТП, там сейчас сильно затруднено движение в центр города.