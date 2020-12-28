В Пермском крае по последним данным выявили 333 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 31 территории региона.Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 161 заболевших. На втором месте по заболеваемости Березовка - 26, на третьем – Чайковский – 24. Еще 16 заболевших - в Большой Соснове, 14 - в Кизеле, в Губахе - 13. В Соликамске 8 случаев заражения COVID-19, в Суксуне и Пермском районе – по 7.Еще по 5 заболевших в Октябрьском, Краснокамске, Кунгуре и Кунгурском районе. В Гайнах, Добрянке, Чусовом по 4 случая заболевания коронавирусом. В Оханске и Барде по 3 инфицированных за сутки. По 2 жителя с COVID-19 в 5 территориях: Уинском и Ильинском округах, Осе, Березниках, Куеде и Юрле.По одному заболевшему выявлено в 7 муниципалитетах Пермского края: Нытве, Красновишерске, Горнозаводске, Чернушке, Очере, Верещагино и Орде.Всего в Пермском крае выявлено 29311 заболевших ковидом. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.