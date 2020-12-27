В Перми 25 декабря на улице Семченко, в районе дома № 19 водитель легкового автомобиля сбил ребенка. Ребенок получил травмы. Его госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.Обстоятельства ДТП выясняются.Кстати, 25 декабря на перекрестке улиц Петропавловской и Попова произошло еще одно ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.По информации источника «КП», в ДТП пострадали две девушки – фельдшеры \\"скорой\\". Их госпитализировали в больницу.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ ДТП в Перми пострадали два фельдшера скорой помощиАвария произошла в центре города (подробнее...)