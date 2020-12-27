Сегодня в стране профессиональный праздник отмечают спасатели. В этом году у МЧС России юбилей – 30 лет. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил спасателей с праздником. Он рассказал, что в этом году они оказали неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом.«Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!В этом году МЧС России отмечает свое 30-летие. Все эти годы ведомство эффективно решает серьезные задачи по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивая безопасность жителей страны и Пермского края.Рискуя собственной жизнью, вы днем и ночью приходите на помощь тем, кто оказался в беде. Жители региона гордятся вашей отзывчивостью, отвагой и мужеством.В этом году спасатели оказали неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря вашему профессионализму регион вновь без масштабных потерь прошел период весеннего половодья и сезон лесных пожаров.Особые слова признательности – ветеранам службы. Вы заложили лучшие традиции российских и прикамских спасателей, а сегодня делитесь бесценным опытом с молодым поколением. Спасибо за добросовестную службу и готовность прийти на помощь.Желаю сотрудникам и ветеранам МЧС крепкого здоровья, благополучия, удачи, постоянной поддержки родных и близких.С праздником!»