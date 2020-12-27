В Перми 25 декабря в районе дома по улице Обвинская, 9, восьмилетнего мальчика напала бездомная собака. Она укусила ребенка за бедро. Теперь ребенку предстоит пройти курс уколов от бешенства.Напомним, недавно в Перми было принято решение не выпускать отловленных и стерилизованных собак обратно на улицы. Однако полностью проблему пока решить не удается. Случаи нападения бездомных животных на горожан продолжаются.Кстати, весной в Мотовилихинском районе Перми стая собак загрызла женщину. За смерть пермячки теперь судят чиновницу городской администрации Ольгу Муравьеву. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.Читать также«От полученных укусов погибла на месте». В Перми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью женщины от нападения бездомных собакСоздана специальная следственная группа (подробнее...)