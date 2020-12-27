В Пермском крае за прошлые сутки коронавирус обнаружили еще у 333 человек. Заболеваемость опасной инфекцией в регионе пока не снижается. Роспотребнадзор сообщает, что 108 человек проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 333 новых заболевших – 134 мужчины, 199 женщин. Среди зараженных 5 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 91 человек, 118 в возрасте 50-64 и 89 человек старше 65 лет.Общее число заболевших в Пермском крае с начала пандемии достигло 29 311. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 26 декабря – 1,0).Скончались за сутки 25 человек с коронавирусом. В больницах на лечении остаются 1757 пациентов.