В Пермский край пришли сильные снегопады. Похоже, природа компенсирует за малоснежное начало декабря. Синоптики предупреждают, что снега в ближайшие сутки выпадет много, к понедельнику в Перми покров будет больше 30 см. В связи с этим дорожным службам придется хорошенько поработать в эти дни, чтобы в городе не случился транспортный коллапс.Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что не стоит пренебрегать Правилами дорожного движения, особенно следить за скоростным режимом, безопаснои дистанцией и интервалом между автомобилями.- Важно избегать резких маневров, так как это может привести к потере контроля над управлением автомобилем, - говорят сотрудники ГИБДД по городу Перми. - Особое внимание следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи, а также при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта и дворовых территории , где ледянои накат образуется вследствие постоянных торможении .