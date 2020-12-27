В Перми 24 декабря на улице Экскаваторной, 62 рухнули перекрытия и крыши трех капитальных гаражей. В одном из боксов, в яме, находился 62-летний мужчина. Его завалило бетонными плитами.Спасатели извлекли его из под завалов. Он получил ожоги лица и рук. Его госпитализировали медики, приехавшие на место происшествия.По информации источника, в гараже проводились ремонтные работы и произошел взрыв 50-литрового баллона с газом.Полиции предстоит провести проверку по факту произошедшего и выяснить все обстоятельства.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Перми мужчину завалило рухнувшими стенами гаражаЧП произошло в Индустриальном районе (подробнее...)