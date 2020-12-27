Папа школьника, пропавшего на этой неделе после школы, обратился в социальных сетях ко всем, кто причастен к поискам его сына.«Хочу еще раз поблагодарить всех людей причастных хоть как-то к моей беде, которая могла закончится трагедией, но к счастью закончилась хорошо. Правда для нас это еще не хэппи-энд. Вы все сделали очень много, сердечки, лайки, разговоры, поиски и прочее, спасибо, всем, всем кто хоть как-то ко всему этому причастен, всем кто был в курсе происходящего и принимал всяческие действия! Очень быстро сработали милиция и отряды спасателей, за это им отдельное огромное спасибо!Сейчас для нас важно, что ребенок жив и здоров и ему уже ничего не угрожает! Мы за себя не переживаем как за детей, ребенок двое суток пробыл на улице, страшно только подумать, что он пережил и чем вообще могло все это закончится. Хочу сказать, берегите себя, своих родных и близких, общайтесь больше, встречайтесь и обнимайтесь больше, жизнь одна она очень быстро идет все второстепенно кроме жизни! Пусть в жизни каждого, будет больше ярких моментов, а лучше только яркие моменты. Цените себя и близких, дай бог всем вам здоровья и счастья! Еще раз все огромного спасибо!»Напомним, 15-летий мальчик 22 декабря около 15.30 ушел из школы № 12, но дома так и не появился. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию.Спустя двое суток мальчика нашли, в районе деревни Ольховки, когда он голосовал на трассе. Это около 12 км от города, с ним все в порядке.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Пермском крае окончены поиски мальчика, пропавшего после школыРебенок найден живым (подробнее...)В Пермском крае идут поиски пропавшего после школы ребенкаВолонтеры объявили срочный сбор сегодня утром (подробнее...)