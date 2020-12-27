ЧП случилось 26 декабря на железнодорожном переезде путей необщего пользования АО «Вижайский каменный карьер», примыкающих к станции Бисер в Горнозаводском районе.Пять вагонов с щебнем грузового поезда сошли с рельсов после столкновения состава с автомобилем-газовозом. К счастью, никто не пострадал. В результате аварии автоцистерна оказалась в кювете.- Водитель автомобиля-газовоза MAN TGS не справился с управлением и допустил наезд на грузовой маневровый поезд, груженный щебнем, который двигался через переезд, - сообщает Уральская транспортная прокуратура.Читать также«Двойное ДТП». В Пермском крае столкнулись три фуры и легковушкаВ аварии есть пострадавший (подробнее...)