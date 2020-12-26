С 25 по 28 декабря в Перми будут проходить реи довые мероприятия «Опасныи водитель»и «Внимание, пешеход!». Основнои цель мероприятии - пресечение грубых нарушении ПДД, в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения, предупреждение ДТП, а также повышение правового сознания всех участников дорожного движения.В Пресс-службе УГИБДД сообщают, что при проведении реи дов будет задеи ствовано максимальное количество личного состава. Граждан, которым стало известно о случаях, нетрезвого вождения, просят сообщать в дежурную часть по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.