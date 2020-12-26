По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среде, с 26 по 27 декабря в Пермском крае будет облачная с прояснениями погода. По всему региону будет идти снег, в отдельных районах края - снегопад и гололед на дорогах. Ночью, по данным ЦГМС, ожидается метель, скорость ветра может достигать 13 м/с, местами порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью –13,–8°, при прояснениях –20,–15°, днем –11,–6°, по востоку края до –16°.Кстати, синоптики уже делают предварительные прогнозы на новогоднюю ночь. Возможно, это 31 декабря станет одним из самых холодных за последние 5 лет, в новогоднюю ночь может похолодать до -20 градусов.