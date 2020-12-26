В краевой больнице имени Вагнера в Березниках сломались два компьютерных томографа. Администрация медицинского учреждения занимается решением проблемы.- В начале следующей недели на компьютерном томографе, расположенного по улице Ломоносова, 102 планируется переустановка программного обеспечения, ориентировочно к среде обследования на нем будут возобновлены. Компьютерному томографу, расположенного по улице Деменева, 12 требуется замена электронной лучевой трубки. Все необходимые материалы уже заказаны, - сообщили в больнице имени Вагнера.В больнице также добавили, что пациентам с подозрением на инсульт нейровизуализация временно будет проводиться в больнице города Соликамска, а пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и вирусную пневмонию обследуют на рентген-аппарате, установленном в инфекционном корпусе на Ломоносова, 102. А в эти выходные в больницу поступит новый компьютерный томограф более высокого класса с более точной диагностикой. Его установят на следующей недели.