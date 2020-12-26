25 декабря в депо «Балатово» привезли первый трамвай «Львёнок» из новой партии. В скором в Пермь доставят еще 5 трамваев, а оставшиеся 9 – в следующем году.Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», перед выходом на линию все новые вагоны пройдут процедуру обкатки. Во время обкатки на линии проверят исправность всех аппаратов и механизмов в режиме пуска и торможения. После завершения всех пусконаладочных работ новые вагоны выпустят на линии.В новых вагонах установлено все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока, обогрева и кондиционирования воздуха. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров.Трамвай может вместить не менее 110 пассажиров. Также вагоны обладают запасом автономного хода. В них предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.