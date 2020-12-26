Сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района добились возбуждения уголовного дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении школьного учителя.В надзорном органе сообщили, что педагог начальных классов во время урока схватила девочку за волосы, вывела ее в туалет школы и несколько раз ударила ее ладонью по лицу.- В настоящее время с указанным работником образовательного учреждения расторгнут трудовой договор. Расследование которого находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе ведомства.