Департамент транспорта подготовил проект изменений правил бесплатной пересадки. В нем предлагается сделать бесплатной пересадку только при предъявлении билета о безналичной оплате проезда: бесконтактной банковской картой, транспортной картой или льготным проездным документом.- Чтобы совершить пересадку, пассажиру будет необходимо предъявить кондуктору билет из первого транспортного средства. Также кондуктор может потребовать предъявить карту, которой была произведена оплата. Поэтому необходимо иметь её при себе на протяжении всей поездки. Предоставление права пересадки при безналичном расчёте позволит обеспечить контроль за совершением пересадки с помощью Единой краевой системы оплаты проезда, а также исключить возможность использования бесплатной пересадки без совершения оплаты: например, при передаче основного билета другому лицу, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.Также предлагается предоставлять пересадку только между разными маршрутами. Это необходимо, чтобы исключить совершение пассажирами двух поездок (туда и обратно) на одном маршруте. Основные правила пересадки не меняются: на всем городском пассажирском транспорте по-прежнему можно будет воспользоваться одной бесплатной пересадкой в течение 40 или 60 минут, после первой оплаты проезда.