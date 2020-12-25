В январе начнется массовая вакцинация жителей Пермского края от Covid-19. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.В начале следующего года ожидается поступление в регион свыше 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Вакцинация будет доступна для жителей всех муниципалитетах Прикамья.- Уже закуплены и устанавливаются 45 спецхолодильников с морозильными камерами для хранения, термоконтейнеры для перевозки вакцины, хладоэлементы и терморегистраторы, - сообщили в Минздраве.Сделать прививки от коронавируса можно будет в 43 медицинских учреждениях Пермского края: в восьми пермских больницах, а также в Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чайковском, Чусовом, Пермском районе и других муниципалитетах.Сейчас в Пермском крае привито от ковида 1 245 медиков, работающих в «красных зонах»..