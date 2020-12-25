Оперштаб принял решение продлить в Пемском крае режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 24 января 2021 года. Также до этого времени продлены ограничения на работу ночных клубов и дискотек, детских развлекательных центров и культурно-массовых мероприятий, в том числе корпоративов.Остались неизменными и ограничения на работу ресторанов и кафе. Запрещена их работа с часа ночи до шести часов утра. Также под запретом до 24 января остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.По ночам могут работать только заведения общепита в аэропорту.- Это связано с тем, что пассажиры прибывают в аэропорт за несколько часов до вылета рейса. Кроме того, по непредвиденным обстоятельствам случаются задержки рейсов, а также прибытие рейсов, которые по метеоусловиям запросили посадку в аэропорту Большое Савино, - объяснили в оперштабе. - Круглосуточная работа общепита позволит обеспечивать питание пассажиров.