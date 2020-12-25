На заседании оперштаба было принято решение не продлевать дистант и вернуть учеников 5-8, 10 классов и студентов колледжей из Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского на очное обучение с 11 января.- Но если будет резкий всплеск заболеваемости, штаб внепланово соберется в январские праздники для рассмотрения текущей эпидемиологической ситуации и необходимости продления ограничительных мер, - отметил заместитель председателя правительства Пермского края по социальным вопросам Сергей Никифоров.После окончания каникул в школах будут продолжены мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ, сообщили в краевом министерстве образования. Будут организованы утренний фильтр, регулярная обязательная дезинфекция помещений. Учителя во внеурочное время, в том числе во время перемен, должны носить защитные маски. Также их обязаны использовать сотрудники столовой.