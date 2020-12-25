25-27 декабря на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» пройдет фестиваль «Рождественская ярмарка». Одним из его партнеров выступила Группа предприятий «ПЦБК», приняв участие в создании интерьера ярмарки.В частности, из картона производства ПЦБК сделана Стена пожеланий Деда Мороза, на которой гости выставки смогут написать новогодние пожелания. Также для фестиваля на предприятии изготовлены картонные елочки – самый узнаваемый символ Нового года и Рождества. Эти элементы ярмарки выполнены из экологически чистого макулатурного картона, который на 100% подлежит вторичной переработке.Группа предприятий «ПЦБК» – социально ответственное предприятие, которое поддерживает многие инициативы в культуре, искусстве, образовании, экологии и других направлениях. Компания сотрудничает со всеми ключевыми культурными учреждениями города Перми. Картон ПЦБК используется для создания арт-объектов и театральных декораций.Время работы «Рождественской ярмарки»: 25 декабря – 15.00-22.00; 26-27 декабря – 12.00-22.00.Напомним, в 2017 году предприятие запустило проект «Экодесант», в рамках которого поставляет в организации и учреждения Прикамья экопаки – контейнеры для раздельного сбора макулатуры. Собранная макулатура затем отправляется на вторичную переработку.