Всем клиентам компаний Группы «Т Плюс» в Пермском крае доставлены квитанции на оплату тепловой энергии и горячего водоснабжения за декабрь 2020 года. Жители Перми, Березников, Чайковского и Краснокамска получили возможность произвести оплату за последний месяц года до 31 декабря и принять участие в акции «В Новый год без долгов!».По результатам акции более 200 счастливчиков получат подарочные сертификаты в крупнейшие торговые сети региона. Чтобы войти в их число, необходимо:— проверить отсутствие задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения (указано в квитанции);— провести оплату квитанций за ноябрь и декабрь до 31.12.2020г.Также всем клиентам, которые погасят свои долги до конца года, будут списаны пени, накопленные до апреля текущего года. «Акция «В Новый год без долгов!» — это наш новогодний подарок добросовестным клиентам. В прошлом году в акции приняло участие более двухсот тысяч жителей Прикамья и мы надеемся, что в этом году это число значительно вырастет», — подчеркнул Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».Ради здоровья и безопасности своих клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» и расчетно-кассовые центры активно развивают систему дистанционных сервисов. Все клиенты-физические лица могут воспользоваться онлайн-возможностями, предоставляемыми расчетно-кассовыми центрами: личными кабинетами на сайтах, мессенджерами и оплатами через мобильные банковские приложения.