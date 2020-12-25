31 декабря пермяки смогут посмотреть по телевизору трансляцию Кремлевской елки. В этом году на сцене Государственного Кремлевского дворца будет проведено сказочное представление «Пятое время года, или Кто придумал Новый год».В спектакле приняли участие артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.Главную елку страны покажут на телеканале «Карусель» в 20.00.Повтор записи новогоднего представления будет 7 января в 21.30 и 13 января в 19.00. Время трансляции указано пермское.