В Перми задержали группу мужчин, которые почти месяц сбывали в крае поддельные пятитысячные купюры.Полицейские задержали четырех участников. Подозреваемыми оказались трое жителей Чусового и один житель Лысьвы.Около месяца назад 31-летний чусовлянин купил партию фальшивых купюр и предложил знакомым сбывать их на территории Прикамья. Мужчины ходили по торговым точкам, где не было устройств, определяющих подделку, покупали какую-нибудь мелочь и расплачиваясь фальшивками. Сдачу, уже подлинными купюрами, забирали себе.- Возбуждены 6 уголовных дел статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - Двоих фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.У большинства изъятых пятитысячных фальшивок серии: ХБ (первые цифры 67), БТ (первые цифры 26), СЛ (первые цифры 35). Полицейские рекомендуют обращать на эти детали особое внимание!Если Вам попалась фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть и обратитесь в полицию. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность.