Программный директор «Радио «Комсомольская правда» - Пермь» Ярослав Богдановский стал членом Общественного совета при Пермской городской Думе.Напомним, Общественный совет создан в 2011 году в рамках приоритетного проекта «Общественное участие» для предварительного обсуждения вопросов, входящих в компетенцию Пермской городской Думы.Совет обеспечивает взаимодействие Думы с общественными объединениями и некоммерческими организациями (НКО) для учета потребностей и интересов жителей города по вопросам социально-экономического развития краевого центра.Среди основных задач Совета - выдвижение и поддержка гражданских инициатив по вопросам местного значения, направленных на повышение уровня социально-экономического развития города, организация взаимодействия различных социальных групп городского сообщества, координация деятельности по осуществлению общественного контроля в городе Перми.