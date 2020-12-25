Коронавирус выявили еще у 332 жителей пермского края. Такие цифры сообщает Роспотребнадзор. Среди новых заболевших: 66 человек проходят лечение в больницах, 266 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 332 заболевших – 131 мужчина, 201 женщина. Среди зараженных 15 детей. Среди взрослых: от 15 до 29 лет – 33 человека, от 30 до 49 лет – 107 человек, 93 в возрасте 50-64 и 84 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.Скончался за сутки 31 пациент с коронавирусом.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 28 647. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 24 декабря – 1,0).