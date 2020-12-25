В Перми построят еще один гипермаркет «Леруа Мерлен». Новый торговый центр расположится в микрорайоне Ива. Инвестор планирует потратить на этот проект 938 млн руб.Строительство начнется уже в 2021 году. Открыть крупный торговый центр в микрорайоне «Ива» планируется в 2023 году.Планируется, что площадь второго магазина известного французского ритейлера составит 16,8 тысяч квадратных метров. Около торгового центра будет паркинг на 750 машиномест. Новый гипермаркет создаст более 200 рабочих мест.Кроме этого, компания за свой счет построит разворотное кольцо по улице Уинская. Еще инвестор обеспечит в районе строительства реконструкцию городской системы ливневых стоков, канализации и системы водоснабжения.