В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» наградили работников в рамках корпоративной программы признания достижений «Сотрудник года». Победителями конкурса стали четверо рабочих, два специалиста, два руководителя и два сотрудника, достижения которых поощрили на уровне всей группы «УРАЛХИМ». Всех их выдвинули коллеги и начальники подразделений предприятия, заполнив специальные анкеты.Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:- Конкурсной комиссии было непросто принять решение и выбрать победителей из большого числа достойных кандидатов. В 2020 году перед филиалом «ПМУ» стояло множество задач, которые в результате были успешно решены нашими работниками. Большинство из них касалось подготовки и проведения сложнейшего капитального ремонта. Особенным 2020 год сделала и задача не допустить распространения в трудовом коллективе коронавирусной инфекции. Грамотно выстроенная работа в этом направлении позволила нам достичь высоких результатов по всем поставленным целям.В номинации «Рабочий 2020 года» победителями стали:Алексей Агишев, аппаратчик конверсии цеха №2. В 2020 году он активно участвовал в разработке проекта по снижению расхода пара на систему обогревов оборудования производства аммиака.Татьяна Антонова, лаборант химического анализа производственной лаборатории - ОТК. В 2020 году она участвовала в проекте по процессному подходу оптимизации аналитического контроля агрегатов аммиака в холдинге «УРАЛХИМ».Александр Смирнов, электромонтер цеха №12. В 2020 году он отвечал за наладку и обслуживание сложных схем управления электроснабжения установок фасовки стандартного и микроприллированного карбамида, а также за монтаж новой техники.Игорь Потураев, электромеханик цеха КИПиА. Именно он стал специалистом, который быстро освоил недавно установленные в цехе погрузки продукции фасовочные машины и поделился этим опытом с коллегами.В номинации «Специалист 2020 года» победу одержали:Дмитрий Пестерев, ведущий инженер по системам противоаварийной защиты отдела главного прибориста. В 2020 году он выполнял работы по внедрению системы стационарного вибромониторинга динамического оборудования на производстве карбамидаАнтон Закерничный, инженер по планово-предупредительным ремонтам цеха №12. Под его руководством в 2020 году реализованы проекты по замене четырёх электродвигателей на производстве аммиака, модернизирована система технического обслуживания электродинамического оборудования предприятия.В номинации «Руководитель 2020 года» в филиале «ПМУ» в этом году также два победителя:Александр Бабушкин, начальник установки синтеза цеха №2. В период остановочного ремонта 2020 года он организовал проведение экспертизы промышленной безопасности изотермического резервуара сжиженного аммиака и перегрузку первой полки колонны синтеза аммиака.Татьяна Лебедева, начальник отдела социального развития филиала «ПМУ». В 2020 году она организовала системную работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на предприятии.В номинации «Сотрудник 2020 года группы “УРАЛХИМ”» из числа работников филиала «ПМУ» определены два победителя:Андрей Балдуев, начальник цеха КИПиА. В период капитального ремонта 2020 года под его руководством были успешно реализованы тысячи работ, запланированные по направлению КИПиА.Наталья Исупова, начальник отдела оборудования. Под руководством Натальи в филиале «ПМУ» был организован первый в холдинге «УРАЛХИМ» таможенный склад временного хранения оборудования, поступающего к ремонту.