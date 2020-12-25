Массовое ДТП произошло вчера утром, 24 декабря, около Перми. На дороге М-7 «Волга» со стороны Краснокамска ехал большегруз «Кенворт» с полуприцепом. За рулем был 39-летний житель Оханского района.По предварительной информации, ГИБДД он нарушил правила дорожного движения, а именно - не выбрал оптимальную, не справился с управлением и врезался в автомобиль МАН тоже с полуприцепом. После этого произошло еще одно столкновение с другими автомобилями, которые стояли на дороге после ДТП, произошедшего раньше. Еще раз в ДТП попали «Шкода Октавиа» и «Ивеко».- Травмы получил водитель «Ивеко», 56-летний мужчина.- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщается в ГИБДД по Пермскому краю.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Двое скончались на месте ДТП». Водитель КамАЗа устроил смертельную аварию в Пермском краеОн выехал на встречную полосу и протаранил иномарку с людьми (подробнее...)