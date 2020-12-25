Сегодня утром 7.25 на пульт пожарным пришло сообщение, что есть задымлении в медицинском учреждении по улице 10-ая линия в Перми. Это микрорайон Верхняя Курья, происшествие случилось в поликлинике.Огнеборцы выехали на вызов. На первом этаже здания действительно был дым. Произошло загорание напольного покрытия на площади 1 кв. м. Персонал - 5 человек эвакуировался до приезда пожарных.- Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет.