В Пермском крае по последним данным выявили 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона.Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 160. На втором месте по заболеваемости оказался Большесосновский район – 24 инфицированных, на третьем – Оса, где уже несколько дней подряд фиксируется подъем заболеваемости, там зафиксировано 22 заболевших.В Добрянке коронавирусная инфекция у 17 жителей, в Чердыни – у 11 в Губахе – у 9. В Лысьве и Чайковском по 8 заболевших COVID-19, в Куеде, Верещагино и Нытве – 6, в Кунгурском районе и Березниках – 5. По 4 человека с ковидом в Кочево, Орде, Краснокамске и Пермском районе.Еще по 3 заболевших в Кизеле, Горнозаводске и Ильинском. По 2 жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Гайнах, Красновишерске, Суксуне, Карагае, Очере и Барде.По одному в 6 территориях Пермского края. Это Кишерть, Гремячинск, Соликамск, Кудымкар, Звездный и Чусовой.Всего в Пермском крае выявлено 28315 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.