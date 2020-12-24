Утром 24 декабря в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Скончались два человека – водитель и пассажир иномарки.- Столкновение произошло в 9 утра на автодороге Кунгур-Соликамск, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Со стороны Кунгура в направлении Соликамска двигался автомобиль КамАЗ под управлением 35-летнего водителя. По предварительной информации, он не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил касательное столкновение с трактором МТЗ-82 с прицепом.После этого столкновения грузовик вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault. В результате лобового столкновения водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.