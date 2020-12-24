На Пермский край движется холодный фронт арктического воздуха из Западной Сибири и Якутии.- Наиболее холодной ночь на 25 декабря станет на востоке – в Горнозаводском районе, где температура воздуха за несколько часов понизится от -5° до -20…-25°, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. – В западных районах края похолодает примерно на 15°. По северу края ожидается от -18° до -23°.В соседних регионах морозы значительно более серьезные - на севере Свердловской области в течение суток -28…-34°, в Республике Коми до -40°, а в центре и на юго-востоке Западной Сибири до -40…-45°.До Перми столь мощное похолодание не доберется, минимальная температура составит от -8° до -12° и останется на этом уровне вплоть до воскресенья 27 декабря. До утра субботы будут идти небольшие и умеренные снегопады, количество осадков может составить до 5-7 мм.