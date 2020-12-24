В Перми вынесли приговор 41-летнему врачу краевого клинического кожно-венерологического диспансера, который признан виновным в «Служебных подлогах» и «Получении взяток» за помощь призывникам уклоняться от армии.На протяжении десяти лет доктор проводил прием пациентов, оформлял медицинские амбулаторные карты и выносил медицинские заключения о состоянии здоровья. На основании этих документов призывники получали освобождения от призыва на срочную военную службу.За выдачу ложного заключения о наличии у призывников кожных заболеваний, доктор незаконно получал взятки в размере от 40 до 170 тысяч рублей.А чтобы никто ничего не заподозрил, давал призывникам подробные инструкции, что необходимо сделать с кожей, чтобы создать видимое наличие заболевания. Это молодые люди делали перед посещением других врачей-дерматологов.В итоге шесть пермяков призывного возраста сумели уклониться от прохождения военной службы по призыву. Им предстоит ответить перед законом за «Дачу взятки» и «Уклонение от службы».- Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 1 месяц со штрафом в размере 100 тысяч рублей в качестве основного наказания и штрафом в размере 2 миллионов рублей в качестве дополнительного наказания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.