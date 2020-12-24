Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов опубликовал в своем Instagram новый пост. Новостями о своей теперешней жизни бывший глава региона радует своих подписчиков нечасто, раз в несколько месяцев.Пост, опубликованный 24 декабря, не смотря на радостное фото со свежесрубленной елкой, оказался грустным.- Первый раз за многие годы буду встречать Новый год не дома с мамой, - подписал снимок Олег Чиркунов.Из-за пандемии коронавируса он не видел свою матушку больше года. В длительной разлуке сына и его маму спасает скайп.«Счастливого рождества», «С наступающим», «Все будет хорошо», - утешают его подписчики.