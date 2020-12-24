В Перми готовятся изменения в правилах пополнения транспортных карт. Теперь при пополнении транспортных карт, действующих в режиме «электронного кошелька», деньги будут приходить напрямую в бюджет, минуя кассово-расчетные центры и перевозчиков.- Это позволит упростить процедуру возврата денег, а также переноса оставшихся средств в случае утери или повреждения транспортной карты, - объяснили в департаменте транспорта администрации Перми. - Кроме того, повысится прозрачность движения денежных средств.Баланс карты в личном кабинете будет отображаться не в рублях, а в транспортных единицах: один рубль равен одной транспортной единице. Изменения вступят в силу с 29 декабря. Поэтому в департаменте рекомендуют проверить баланс своей карты и в случае необходимости пополнить ее так, чтобы в электронном кошельке находилась сумма, кратная стоимости одной поездки. Иначе остатком денежных средств в сумме менее 24 рублей воспользоваться не удастся.Изменения затронут только карты, которые используются в режиме электронного кошелька. Держателей проездных документов с оплаченным тарифом эти изменения не касаются.Получить консультацию по изменившимся правилам использования транспортных карт можно по телефону «горячей линии» департамента транспорта: 250-25-50.