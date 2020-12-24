В Доме учителя состоялось награждение педагогов и руководителей образовательных учреждений, показавших значимые результаты в 2020 году и ставших призерами Всероссийских конкурсов профессионального мастерства.В этом году традиционное итоговое мероприятие называлось «Лучшие из лучших» и проходило в пермском Доме учителя, с соблюдением всех требований Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.На торжественную церемонию были приглашены 25 педагогов и руководителей образовательных организаций Перми.– Хочу выразить признательность нашим педагогам за их работу в 2020 году. Мы все работаем одной большой командой – не только в департаменте образования, но и во всей отрасли образования города, и этим сильны, – отметила исполняющая обязанности начальника департамента образования администрации Перми Ольга Ершова.Были вручены награды конкурса «Учитель года». В номинации «Педагог дополнительного образования» победу одержала педагог детской школы искусств Мотовилихинского района Валентина Щербакова. Лучшей среди дошкольных работников признана воспитатель дошкольного учреждения «Экосад» Анастасия Кораблева, в номинации «Учитель-дефектолог» - Виктория Тарутина из школы №154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Абсолютным победителем среди педагогов общего образования стала учитель начальных классов Евгения Главатских из школы дизайна «Точка».В конкурсе молодых педагогов «Амбициозен» победителями стали команды под руководством учителя русского языка и литературы школы №87 Натальи Агафоновой и заместителя директора и учителя музыки школы «Дуплекс» Максима Расторгуева.Абсолютным победителем конкурса «Мужчина в образовании» признан педагог школы №2 им. Василия Татищева Артемий Киселев.Также в этом году директор детско-юношеского центра «Рифей» Галина Титлянова была удостоена благодарности Президента России Владимира Путина.