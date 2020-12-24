В Пермском крае за прошлые сутки коронавирус обнаружили еще у 330 человек. По данным Роспотребнадзора: 97 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 330 новых случаев – 128 мужчин, 202 женщины. Среди заболевших 19 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 85 человек, 110 в возрасте 50-64 и 95 человек старше 65 лет.Общее число случаев, выявленных в Пермском крае с начала пандемии, достигло 28 315. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 23 декабря – 1,01).Скончались за минувшие сутки еще 32 человека.