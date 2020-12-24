В Перми вчера в 15.35 в отдел полиции № 6 Ленинского района сообщили, что в здании на улице Попова, 11, в котором находится Министерство природных ресурсов Пермского края обнаружен бесхозный портфель. Он был оставлен на 1-м этаже. Охрана здания эвакуировала около 700 человек.- На место выехали сотрудники органов внутренних дел, - сообщили в ГУВД по Пермскому краю. - Проведенной проверкой установлено, что ее содержимое никакой опасности не представляет.По информации источника «КП», хозяина портфеля установили, в нем находились документы.