«Комсомольская правда» в Перми» устраивает «Большую книжную ярмарку». Открытие состоится 24 декабря в 12.00 в корпусе «Большого театрального зала» на Заводе Шпагина по улице Советская 1А. Ярмарка продлится до 27 декабря.Посетителей ждет:- Книжные новинки Издательского дома «КП», детские журналы с героями любимых мультфильмов.-Книги с праздничными новогодними рецептами от известных блогеров и шеф поваров-Книги о здоровье и про здоровье! Советы квалифицированных и компетентных специалистов- Подарки от «КП» и розыгрыш приглашений в к/т «Премьер»