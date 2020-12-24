С рабочей поездкой в медучреждениях Березников побывала министр здравоохранения Анастасия Крутень. В своем Instagram она поделилась впечатлением о ситуации в системе.Министр осмотрела поликлиники в Яйве и Александровске, поговорила с жителями. Одна из проблем не нова - люди хотят получать качественную медпомощь в своем городе или поселке.«Самая главная проблема – конечно, кадровая. - Не хватает врачей практически всех специальностей. С будущего года в ПГМУ можно будет принимать на первый курс в два раза больше целевиков, чем раньше. Отлично, но это перспектива «отсроченная» - им же еще выучиться надо! А доктора, фельдшеры нужны здесь и сейчас. В этой ситуации будем использовать выездные, даже вахтовые формы работы. Нужно возобновить приемы врачей выездной поликлиники краевой больницы, направлять специалистов в Яйву, Всеволодо-Вильву, Александровск. И вместе с администрацией территорий и руководством больницы решать вопрос, чем людей привлечь и как их удержать.И вот об этом - о том, как сохранить и приумножить коллектив, - отдельный разговор. Я еще две недели назад планировала выезд в Березники, чтобы лично разобраться, почему в больнице им. Вагнера увольняются сотрудники, почему «бурлит» город. Думаю, что разобралась.Главврач Роман Андреевич Конев – руководитель молодой, но имеет определенный административный опыт: возглавлял добрянскую больницу. Бывает, когда человеку оказывают доверие и поручают более высокий пост, он старается до него «дотянуться» и делает всё от него зависящее, чтобы это доверие оправдать. В данном случае этого не произошло. Об этом я и сказала на заседании Общественного совета больницы».