Преступление произошло в ночь на 1 октября. 30-летний мужчина выпивал в компании своих друзей в одной из квартир в Чердынском районе. В процессе употребления у него возникла ссора с одним из собутыльников. Осужденный схватил со стола кухонный нож и нанес 5 ударов в грудь своему оппоненту, от которых тот скончался на месте.- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.