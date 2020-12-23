Сегодня, 23 декабря, состоялось первое заседание Госсовета РФ в обновленном формате. На нем президент России Владимир Путин поддержал идею сделать последний день года выходным и рекомендовал регионам РФ объявить 31 декабря нерабочим днем.«Рекомендации президента принимаем, мы сейчас будем рассматривать этот вопрос. Я думаю, что вероятность большая, что мы прислушаемся к рекомендации. Не потому, что там что-то сверху спущено, а потому что мы все прекрасно понимаем, что 31 число — это такой полурабочий день. Люди, как правило, с обеда стремятся уже попасть быстрее домой, чтобы подготовиться к празднику, купить продукты», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».