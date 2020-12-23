Чудеса все же случаются под Новый год. Подтверждение этому произошло вчера в Перми. На территории детского сада на улице Васнецова, 9 неизвестный мужчина оставил картонные коробки и ушел. Сотрудники дошкольного учреждения заметили их, но открыть не решились и позвонили на телефон экстренных служб.По информации источника, на место приехали сотрудники. Они обследовали коробки. Никакого взрывного устройства там не было, а в коробках лежали конфеты. Кто этот добрый волшебник - неизвестно. Не сообщается и о том, что сделали с подарками в садике.Как пояснили в департаменте образования администрации города Перми, 22 декабря на территории детского сада № 400 были обнаружены коробки. Администрация дошкольного учреждения действовала в соответствии с принятым в таких ситуациях алгоритмом, на место были вызваны спецслужбы. Здание проверено кинологами. Опасности не выявлено.