В Перми вчера около 23.30 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Тимирязева произошло ДТП. Водитель «Киа Рио» с логотипом такси на автомобиле, проехал на красный сигнал светофора. Он ехал в сторону улицы Газет Звезда и врезался в «Ауди Q5», который ехал на «зеленый».Удар был сильный, машины раскидало по проезжей части, «Ауди» затем врезался в ограждение. В иномарке ехала семья, в ней пострадали 31-летняя женщина, она получила травму головы и 4-летний мальчик. У ребенка травма живота. На место аварии приехали две кареты «скорой», медики отвезли пострадавших их в больницы города.В «Киа» тоже пострадала 24-летняя пассажирка. Водитель такси не пострадал.- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД по городу Перми.