Камеры видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье помогли родителям увидеть своих детей во время новогоднего праздника в детском саду. В эксперименте приняла участие подготовительная группа детского сада №161 г. Перми. В этом году в Пермском крае все новогодние утренники проходят без родителей. Это связано с эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения коронавирусной инфекции. Но посмотреть утренник пермским родителям все-таки удалось благодаря камерам видеонаблюдения от компании «Ростелеком».Специалисты компании установили три камеры внутреннего видеонаблюдения в актовом зале детского сада. В режиме прямого эфира родители смогли наблюдать, как их дети танцуют, водят хоровод вокруг елки, рассказывают стихи.При этом сами они находились у себя дома или на рабочем месте в офисе. Родители скачали бесплатное приложение «Умный дом», зарегистрировались, получили логин и пароль для всей группы. Камеры видеонаблюдения передавали изображение в Full HD-качестве. Это почти так же, как посмотреть утренник своего ребенка по телевизору.Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»:«Услугой видеонаблюдение можно воспользоваться не только для просмотра детского утренника, но и для того, чтобы обезопасить свою квартиру или загородный дом. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени и хранится в облаке, доступ к которому имеет лишь обладатель логина и пароля. Просматривать это изображение хозяин камеры может из любой точки земного шара, где есть интернет».Ростелеком предлагает камеры как внутреннего, так и внешнего видеонаблюдения. Их можно самостоятельно установить на фасаде дома и смотреть за своим автомобилем во дворе, за происходящим в подъезде или наблюдать за строительством на приусадебном участке. В 2020 году рост спроса на услугу видеонаблюдения в Прикамье составил 40 процентов.